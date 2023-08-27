Mustafa Sarıgül robot Sophia'ya böyle seslendi: 'Fişini çekerim senin'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül son TikTok videosunda, Mevzular Açık Mikrofon'a robot Sophia’yı konuk alan Oğuzhan Uğur’a kızdı, Sophia’ya “Fişini çekerim senin” diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 15:30
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Ünlü fenomen Oğuzhan Uğur’un kanalı Babala TV’de ‘Mevzular Açık Mikrofon’un konuğu ilk insansı robot Sophia oldu.

Sophia’nın sorulara verdiği yanıt sosyal medyada gündem olurken çektiği videolarla sık sık gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sargıül’den de diyaloglara tepki geldi.

“FİŞİNİ ÇEKERİM SENİN”

Sarıgül, sosyal medyada yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Oğuzhan Uğur, ne güzel robot Sophia’yı almışsın karşına, o soru soruyor sen de cevaplıyorsun. Robot Sophia, bak ben Erzincanlı Sarıgül’üm fişini çekerim senin.”


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Mustafa Sarıgül Sophia Robot Sophia

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