Mustafa Sarıgül: Instagram'ı hemen aç Amerika!
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Instagram'daki erişim engeline yönelik açıklamalarda bulundu. "Instagram'ı hemen aç Amerika!" paylaşımı yapan Sarıgül tepkiler üzerine "Merak etmeyin her şeyin farkındayım" dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından bugün sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.
CHP'li Sarıgül de karara tepki göstermek için TikTok ve X hesabından paylaşımlarda bulundu.
"Instagram'ı hemen aç Amerika! Kısıtlama bizi" diyen Sarıgül daha sonra yaptığı paylaşımında, "Merak etmeyin her şeyin farkındayım" dedi.
Sarıgül ardından bir paylaşım daha yaptı ve, "Evdeki televizyonu kapatmayı benzemez Instagram'ı kapatmak. Bu yüzyılda bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.
Instagramı hemen aç Amerika! Kısıtmalama bizi #Reels #Tiktok #NotTurkey pic.twitter.com/nWC0ZecDfQ— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) August 2, 2024
Evdeki televizyonu kapatmaya benzemez Instagramı kapatmak. Bu yüzyılda bize yakışmaz. #çökmüş #iletişimbaşkanlığı #WhatsApp #erisimengeli #Erisim pic.twitter.com/LQyQI1XEHP— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) August 2, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- Meunier'den Fenerbahçe yorumu!
- Instagram'a erişim engeli!
- Erişim belirsizliğinde yeni gelişme