Mustafa Sarıgül: Instagram'ı hemen aç Amerika!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 19:50

Güncelleme: 02.08.2024 - 19:50

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından bugün sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

CHP'li Sarıgül de karara tepki göstermek için TikTok ve X hesabından paylaşımlarda bulundu.

"Instagram'ı hemen aç Amerika! Kısıtlama bizi" diyen Sarıgül daha sonra yaptığı paylaşımında, "Merak etmeyin her şeyin farkındayım" dedi.

Sarıgül ardından bir paylaşım daha yaptı ve, "Evdeki televizyonu kapatmayı benzemez Instagram'ı kapatmak. Bu yüzyılda bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.