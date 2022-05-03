Mustafa Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem 250 binin üzerindeki kader mahkûmlarına kucak açmalı'

03 Mayıs 2022 Salı, 17:20

İl ve ilçe teşkilatlarındaki partililerle bayramlaşmak için kente gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi önünde af çağrısı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ANNELERİNİN YANINDA BEKLEYEN ÇOCUKLAR VAR"

Mahkûm yakınlarından aldığı bilgilerle 9 Nisan’da başlattığı af çağrısıyla ülkedeki birçok cezaevini dolaştığını belirten Sarıgül, “Toplumun son derece gergin ve mutsuz olduğunu görüyorum. Cezaevleri son derece dolu. Kapasitesi 270 bin olan cezaevlerimizde şu anda 300 binin üzerinde mahkûm bulunmakta. Cezaevlerinde özellikle annelerinin yanında bekleyen çocuklar var. Pandemi koşulları nedeniyle yargılanmaların çok hızlı yapıldığı ve bazı şeylerin gözden kaçtığı bilgilerini almaktayız. Toplumsal barışa ve kardeşliğe ihtiyacımız var” dedi.

"TÜRKİYEM, 250 BİNİN ÜZERİNDEKİ KADER MAHKÛMLARINA DA KUCAK AÇMALI"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü, adil ve şefkatli olduğuna vurgu yapan Sarıgül, “Çocuklar, anneler ve babalar için af istiyoruz. Siyasi değil vicdani olarak herkesi ‘Toplumsal barış, kardeşlik ve hukuk için affet Türkiyem’ demeye çağırıyorum. Bu çağrımız; gönülleri alma, yaraları sarma çağrısıdır. İnşallah gülmeyen yüzleri güldürelim, toplumdaki gerginliği ortadan kaldıralım. 4.5 milyon Suriyeliye bakan benim Türkiyem, 250 binin üzerindeki kader mahkûmlarına da kucak açmalıdır. Bu mahkûmlar çıktığında da onları gerek iş desteği gerekse de psikolojik ve ekonomik desteğiyle toplum ile kaynaştırmalıyız” diye konuştu.