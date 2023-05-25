Mustafa Sarıgül’den BBC’ye sitem: 'Zıkkımın kökünü yemeyesiniz!'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:28

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:28

Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından CHP Erzincan milletvekili olarak 36 yıl sonra parlamentoya girdi. BBC Türkçe ekibi, Sarıgül’ün milletvekili seçildiği Erzincan’da CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sürdürdüğü çalışmaları takip ederek belgesel çekti.

"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YEMEYESİNİZ"

Sarıgül'ün videoda "Bu Erzincan. Etrafı dağlık, ortası bağlık. Rüzgarı sert, delikanlısı mert. O parlamentoda ve Türkiye'de artık Erzincan'ın olduğunu herkes bilecek. BBC, zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Bu zamana kadar neredeydiniz?" demesi sosyal medyada gündem oldu.