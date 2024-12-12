Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması! "Asgari ücret artarsa verimlilik artar"

12 Aralık 2024 Perşembe, 14:56

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri sürerken Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu yaptığı açıklamayla ekonomik sorunların toplumun refahı düşürülmeden de çözülebileceğini anlattı.

“Asgari ücret artarsa enflasyon artar, istihdam düşer” şeklinde yapılan açıklamaları eleştiren Özdemiroğlu “Doğru olan asgari ücret artarsa verimlilik artar ve daha çok üretim olur” dedi.