Mustafa Sarıgül'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'kayyum' iddiasına sert yanıt!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:37

Güncelleme: 22.03.2025 - 18:37

İktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'yi hedef alan iddiaları devam ediyor.

Son olarak Kütahyalı, CHP kurultayına ilişkin, "Şimdi ne oluyor ben size söyleyeyim. Bu hafta içi Kasım kurultayı iptal ediliyor. CHP Olağanüstü Kurultay’a gidemiyor. Kurultay iptal edildiği an geçici kayyum atanacak. Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül olabilir. Devletin düşündükleri var" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sarıgül'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddialarına sert tepki geldi.

"BIRAKIN KABUL ETMEYİ..."

Sarıgül'ün X hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye kayyum atanacaklar arasında ismimi zikrettiğine dair haberlerin sosyal medyada yaygınlaşması nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğini duyuyorum.

Herkes şunu bilmelidir ki;

CHP’li olmanın birinci şartı bireysel çıkar değil, toplumsal çıkarlar için siyaset yapmaktır.

CHP, bir siyasi partiden öte anlam taşır. CHP, dışarıdan müdahale ile yönetilecek ve dizayn edilebilecek bir siyasi parti değildir.

CHP, yüz yılı geride bırakmış bir gelenek, bir tecrübe, bir mücadeledir.

Bu yüz yılın elli yılında ben varım. CHP geleneği ve kültürüyle yetişmiş bir siyasetçiyim.

CHP ahlakına uymayan, siyasi meşruiyeti olmayan, CHP’nin kurumsal kimliğine zarar verecek bir oluşum, bir organizasyon içerisinde yer almam mümkün değildir. Bırakın kabul etmeyi, böyle bir konuda ismimin dahi geçmesini zül sayarım.

Saygılarımla."