Mustafa Sarıgül'den ‘Naci Görür’ önerisi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül “Afet Bakanlığı'nı kuralım ve Prof. Naci Görür hocamızı başına getirelim. Buradaki bakanlık siyaset üstü olmalı” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:58
Mustafa Sarıgül'den ‘Naci Görür’ önerisi
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AKP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum Prof. Dr. Naci Görür'e danışmanlık teklif etmişti. 

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den CNN Türk canlı yayınında bir ‘Naci Görür’ önerisi geldi. 

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Sarıgül şunları söyledi:

“Doğal afetler ve deprem bakanlığı kurmalıyız. Türkiye'de dere yatakları var, buralara yapılan konutlar var. Sellerde binalar orada kalmış. Bu afettir. Bakanlık kurulmalı ve böyle olay olunca bakanlıktaki uzmanlar gitmeli. Erzincan'a ilgili bütün bakanlıklar geldi ama bu evlatlarımızın siyanürlü ortamda nasıl çalışması gerektiğini bilmesi lazım. Bunun için girişimde bulunacağım. Komisyon siyasi kaygılardan uzak, felaketlerin tekrar etmemesi için çalışacak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alacağız. Afet Bakanlığı'nı kuralım ve Prof. Naci Görür hocamızı başına getirelim. Buradaki bakanlık siyaset üstü olmalı. Araştırma komisyonu tüm detayları ortaya çıkaracak.”


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