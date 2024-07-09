Mustafa Sarıgül de 'ışık' eylemine katıldı: Ampulleri sökün
CHP lideri Özgür Özel'in saat 21.00'de asgari ücret ve emekli maaşına zam talebi için ışıkları açıp kapatma eylemine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında, "Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk. Eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, ışıkları yakın ve kapatın" çağrısında bulunmuştu.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den de Özel'in çağrısına destek geldi.
"AMPULLERİ KOMPLE ÇIKARMANIN ZAMANI"
Sosyal medya hesabından video paylaşımı yapan Sarıgül, ampulü söktü ve şu ifadeleri kullandı:
"Artık ampulleri söndürmek kafi değil artık ampulleri komple çıkarmanın zamanı"
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