Mustafa Sarıgül şimdi de Almanya'da market raflarını tokatladı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Almanya'da market raflarını tokatladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milli maç için gittiği Almanya'da marketleri dolaştı. Peynir reyonunda tulum peyniri olmadığını gören Sarıgül, bu sefer de rafları tokatlayarak "Bu kadar peynir çeşidi var tulum peyniri yok. Olur mu böyle şey ya?" diyerek tepki gösterdi.
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