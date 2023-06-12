Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Milletvekili seçimlerinde CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül’ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) CHP’ye katılma süreci başladı. TDP'nin CHP'ye katılacağı net tarih belli oldu.
Milletvekili seçimlerinde CHP'den Erzincan Milletvekili adayı olarak gösterilen ve yüksek oranda oy alan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 8 Haziran’da yaptığı açıklamada, partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu.
Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Sarıgül’ün partisi TDP 23 Haziran Cuma günü Ankara’da olağanüstü kongre yapacak. Olağanüstü kongrede, parti kendini feshedecek ve CHP’ye katılma süreci tamamlanacak.
Sarıgül, “TDP ile CHP’nin birleşme çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır. TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya devam edecektir” demişti.
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