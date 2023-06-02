Son dakika... Mustafa Sarıgül'den 'Can Atalay' açıklaması!
Son dakika... CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TİP Hatay Milletvekili Av. Can Atalay'ın hâlâ cezaevinde olduğuna dikkat çekerek, "Milletvekili mazbatasını alan sayın Can Atalay'ın hâlâ hapiste tutuluyor olması gerçekten demokrasi adına kabul edilemez. Milli iradeyi ve demokrasiyi savunmak hepimizin göreviyse; seçilmiş bir milletvekilinin şu anda hapishanede değil, parlamentoda olması gerekir" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"YARGI VE YÜRÜTMENİN YASAMANIN EMRİNE GİRMESİNİ İZİN VERMEYİZ"
Sarıgül, Gezi tutuklusu avukat Can Atalay'ın Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine karşın hâlâ serbest bırakılmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Türkiye Millet Meclisi milli iradenin tecelligâhıdır ve demokrasinin kalbi diyorsak; halkın oylarıyla milletvekili seçilen avukat Can Atalay bugün mutlaka burada olmalıydı. Milletin temsilcileri olark bize düşen görev, Türkiye Millet Meclisi'nin itibarını sonuna kadar korumaktır. Bu itibarı korumak için yürütme ve yargının, yasamanın emrine girmesini gözardı edemeyiz, buna kesinlike izin vermeyiz.
"HAPİSHANEDE DEĞİL, PARLAMENTODA OLMASI GEREKİRDİ"
Milletvekili mazbatasını alan sayın Can Atalay'ın hâlâ hapiste tutuluyor olması gerçekten demokrasi adına kabul edilemez. Milli iradeyi ve demokrasiyi savunmak hepimizin göreviyse, seçilmiş bir milletvekilinin şu anda hapishanede değil, parlamentoda olması gerekir."
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