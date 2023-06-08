Son dakika... Mustafa Sarıgül açıkladı: Türkiye Değişim Partisi CHP ile birleşiyor!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 13:17

Güncelleme: 08.06.2023 - 13:59

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP Parti Meclisi'nin toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Partisinin CHP'ye katılma iddialarıyla ilgili konuşan Sarıgül, parti meclisinin CHP ile birleşme kararı aldığını açıkladı.

"ZAMAN KUCAKLAŞMA ZAMANIYDI"

TDP Parti Meclisi’nin toplantısının ardından basın açıklaması yapan ve "Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün" diyen Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır. İnsan hayatında önemli kararlar alması gereken zamanlar vardır. Devletler ve partiler de böyledir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir. Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler. Arkanıza yaslanır ve kurulduğumuzdan bugüne yaşananları gözden geçirin. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde TDP'ye yer açtık. Çözüm önerilerini ortaya koyduk, şan şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik. Kendi görüşlerimizle siyaset yaptık. Koltuk için saf, yön, ağız değiştirmedik, prensiplerimizden vazgeçmedik. Kurulduğumuz günden bu yana demokratik parlamenter sistemi savunduk. Seçim kararı sonrası parti meclisimizi topladık ve 'Kılıçdaroğlu Türkiye'yi rayına oturtur' dedik. Bu seçimler son derece önemliydi, zaman kucaklaşma zamanıydı."

"YA BU SİSTEMDEN YANA OLACAĞIZ YA DA ..."

Ülkenin geleceğini düşünerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldıklarını belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"TDP olarak ülkemizin geleceğini düşündük ve Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldık. Tamamen bir sürpriz oldu. Hiçbir talebimiz olmadığı halde listelerin verilmesinden bir saat önce bana bir telefon geldi ve 'Sizden Erzincan'da görev istiyoruz' denildi. Tam 32 günüm vardı. Canla başla çalıştık. Bütün Erzincanlılara teşekkür ediyorum. Seçimler adil bir ortamda yapılmadı. Devletin gücünü acımasızca kullandılar. Şimdi Türkiye'nin önünde yeni bir dönem var. Seçimler öncesinde ve sonrasında muhalefeti ve adayları dizayn ettiler. Bu yönetime karşı olan dirençleri kırdılar. Ya bu sistemden yana olacağız ya da Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sistemin devam etmesi halinde devlet bir parti devleti haline gelecek. Meclis göstermelik olacak. Türkiye uygar dünyanın üyesi olmaktan çıkacak."

"TDP ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUŞTUR"

Ülkenin mevcut koşullarında kişisel çıkarların rafa kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Mustafa Sarıgül, şöyle konuştu:

"Ülkemizin sıkıntıda olduğu bir dönemde parti çıkarlarını ve kişisel çıkarları gözetemeyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktır. TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir. Biz bu çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Böyle mücadeleler sabır ister. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz. Erzincan modeli izlenmesi gereken bir modeldir. Bu modeli Türkiye modeli yapacağız. Bu model halkla iç içe olma modelidir. TDP olarak verdiğimiz kararla tarihin doğru tarafında yer alacağız. Bugün verdiğimiz kararı tarih ömür boyu yazacaktır. TDP olarak akıl almaz kalem yazmaz bir mücadele verdik."

"BİRLEŞME ÇALIŞMALARI BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLAMIŞTIR"

CHP ve TDP'nin birleşme çalışmalarının başladığını da ifade eden Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi rüzgârlara kapılmadığınızı çok iyi biliyorum. Büyük fedakarlıklarla yaptığınız çalışmaları tarih unutmayacaktır. Doğru karar verdiniz bu verdiğiniz karar vatandaş tarafından alkışlanacaktır. Bir insanın akrabasını seçme şansımız yok ama siyasi akrabaları seçme şansımız var. TBMM kapıları her dakika hepimize açık. O parlamentoda konuşma yaparken sizler adına konuşma yapacağım. Bu akrabalıklarımızı inşallah ömür boyu sürdüreceğiz. TDP ile CHP birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır."