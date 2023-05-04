Mustafa Şentop'tan Süleyman Soylu ve Mehmet Uçum'un 'darbe' açıklamasına yanıt!

Yayınlanma: 04.05.2023 - 11:45

Güncelleme: 04.05.2023 - 11:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tören Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında 27. Yasama Dönemi'ni değerlendirdi.

"SEÇİM SEÇİMDİR, DARBE VE MÜDAHALE MÜDAHALEDİR"

Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarının kendisine sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Bahsettiğiniz arkadaşlarımız, tecrübeli arkadaşlarımız. Bunların söylediği sözleri benim yorumlamam doğru değil. Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir. Seçim sonuçlarına yönelik birtakım ithamlar veya tavsifler olarak değil de seçim kampanyası döneminde tarafların yapmış oldukları açıklamalar bağlamında değerlendirmek lazım. Ben hiçbir siyasetçinin, hiçbir hukukçunun seçimlere yönelik böyle bir kasıtla açıklama yapacağı kanaatinde değilim."

"YENİ DÖNEMDE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ YERLİ YERİNE OTURACAKTIR"

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili de, "Bazı ülkelerde darbeyle hükümet değişikliği oluyor, bir geçiş dönemi yaşanıyor. Biz de ise o gün parlamenter hükümet sistemi tamamlanıp ertesi gün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne başladık" dedi.

Sistemin, bütün kurum ve kurallarıyla yerine oturabilmesi için biraz süreye ihtiyacı olduğunu ve aradan geçen 5 yıllık sürenin böyle bir dönem olduğunu söyleyen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha da yerli yerine oturacaktır. Sistem üzerindeki değişiklik konuları anayasal düzeyde tartışılabilir, konuşulabilir. Bence ona ihtiyaç olmadan da birçok konu çözülebilecek noktada."

Şentop, yeni dönemle birlikte yasama çoğunluğuyla yürütmenin aynı ittifaktan olmaması durumunda sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Bu tür hükümet sistemleri hazırlanırken farklı senaryolar dikkate alınarak düzenlemeler yapılır. Böyle bir şey olursa ki ben ihtimal vermiyorum; sistemin iyi işleyeceği kanaatindeyim. Seçim öncesi ittifaklar, koalisyondan farklı bir şeyler. Bu sistem, nasıl birtakım uzlaşmalar, ittifaklar meydana getirmişse daha sonraki süreçlerde de parlamento ve yürütme kompozisyonlarına göre işleyebilecek bir mekanizmayı ortaya koyar. Bunda bir tereddüdüm yok."

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLK TURDA KAZANACAK"

Şentop, seçimlerle ilgili ise şunları söyledi:

"Türkiye'de iki tür seçim başarısı var. Anketlerde seçim kazananlar ve sandıkta kazananlar. Memleketi ankette kazananlar değil, sandıkta kazananlar yönetiyor. Seçime kalan süre kısaldıkça, anketlerde kendi itibarını önemseyenler yavaş yavaş makul noktaya doğru gelmeye başlıyorlar. Türkiye'nin bir yürüyüşü var. Bu yürüyüşü bir film şeridi gibi düşündüğümüzde Türkiye bir istikamete doğru gidiyor. Milletimiz bu istikameti görmüş, desteklemiş, bugüne kadar getirmiş. Seçim öncesi herkes konuşuyor. Nihayetinde bu olgunlukla milletimiz Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne destek olarak karar verecek. Cumhurbaşkanımızın tereddütsüz ve net şekilde ilk turda kazanacağı kanaatindeyim. Bugünkü tablonun değişmeyeceğini düşünüyorum. Meclis'in, yasama ve yürütme bakımından değişmeyeceği kanaatindeyim."