Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:56

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:56

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Mustafa Tuzcu, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Mustafa Tuzcu kimdir? Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu kaç yaşında, nereli? İşte, Mustafa Tuzcu hakkında merak edilenler...

MUSTAFA TUZCU KİMDİR?

1979 yılında Gebze’de doğan Mustafa TUZCU, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve ABD’nin Boston şehrinde Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulunda “Uluslararası Örgütler ve Dış Ticaret Hukuku” alanlarında tamamladı. Akabinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Bölge Çalışmaları alanında Doktora eğitimini sürdürdü.

Son olarak Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Ticaret Başmüşaviri olarak görev yapan TUZCU, aynı zamanda DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Mustafa Tuzcu, DTÖ’de Türkiye’yi temsil etmenin yanında öncesinde de Türkiye’nin birçok ülke ile tercihli ticaret anlaşmaları müzakerelerine ve karma ekonomik komisyon toplantılarına başkanlık yaptı. DTÖ, UNCTAD, OECD nezdinde Türkiye adına çok taraflı birçok çok taraflı müzakereyi yürüttü. Türkiye-Arap Ligi Ekonomi ve Yatırım Komitesi Eşbaşkanlığı görevinde bulundu. OECD İstanbul Rekabetçilik Merkezi’nin kurulmasına yönelik müzakerelerde de Türkiye’yi temsil eden Mustafa Tuzcu, Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında ticaret ve yatırım çalışma grubunun başkanlığını yaptı.

Ticaret Bakanlığı’nda Bağdat Ticaret Müşaviri, Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli kademelerde görev yapan TUZCU, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile ticari ilişkiler, çok taraflı ve bölgesel ticari anlaşmalar, yurtdışı müteahhitlik alanlarında ve İhracatçılar Birliği’nde sektör uzmanı olarak çalıştı.

MUSTAFA TUZCU ÖZEL HAYATI

Mustafa Tuzcu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Mahmut Gürcan

Mustafa Tuzcu

Özgür Volkan Ağar

Sezai Uçarmak