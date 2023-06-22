Kemal Şamlıoğlu kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:49

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:49

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Kemal Şamlıoğlu, Milli EğitimBakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Kemal Şamlıoğlu kimdir? Yeni Milli EğitimBakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Kemal Şamlıoğlu hakkında merak edilenler...

KEMAL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?



Kemal Şamlıoğlu, 1978 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi.1999 yılında meslek hayatına başlayan Şamlıoğlu kamuda ve özel sektörde eğitimci olarak görev yaptı. Özel sektörde genel müdür pozisyonunda eğitim alanının yanı sıra; insan kaynakları, işletme ve bütçe yönetimi üzerine çalışmalar yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Daire Başkanı görevi ile AKP hükümetinin yeni projesi olan teşvik sürecini yönetti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesİ'nde Genel Sekreter pozisyonunda çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunda kurucu üye olarak eğitim politikalarına yönelik; okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim üzerine kısaca eğitimin bütün alanlarına ilişkin çalışmalarda bulundu.Akademik alanda uluslararası yayınevinde yayımlanmış Tanzimat Yeniliğinin Retorik Problemleri kitabı ile Asallaşan Şiir: Makine ve İnsan İsmet Özel kitabı bulunan Şamlıoğlu ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası dergilerde sosyal bilimler üzerine makale, inceleme, eleştiri türünde yazılar kaleme aldı yine Şamlıoğlu uluslararası yayın editörlükleri yaptı, sempozyum ve panel gibi bilimsel faaliyetleri organize etti, konuşmacı oldu.Şamlıoğlu, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev aldı. Evli ve üç kız çocuğu babası olan Şamlıoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

28. Dönem Genel Seçiminde Rize'den AKP aday adayı oldu.





