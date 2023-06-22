Veysel Tiryaki kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki oldu. Yurttaşlar, Veysel Tiryaki hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Veysel Tiryaki kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Veysel Tiryaki kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? İşte, Veysel Tiryaki hakkında merak edilenler...
VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?
1965 yılında Bolu Dörtdivan'da doğdu.
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Yerel Yönetimler ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 yılında, TODAİE'deki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını, ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı.
Maliye Bakanlığı'nda kısa süre çalıştıktan sonra, 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam ve vali yardımcısı olarak 14 yıl boyunca farklı il ve ilçelerde görev yaptı. 2003 yılında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı. 29 Mart 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yaptı.
2020-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hacettepe Teknokent) Genel Müdürü olarak çalıştı. 7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
VEYSEL TİRYAKİ ÖZEL HAYATI
Veysel Tiryaki, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;
Ahmet Bağcı
Ahmet Gümen
Ebubekir Gizligider
Veysel Tiryaki
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Muhalefete kıskaç planı
- Feyza Altun: Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum
- İktidara vefa borcu ödendi