Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:46

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:51

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Veysel Tiryaki kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? İşte, Veysel Tiryaki hakkında merak edilenler...

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

1965 yılında Bolu Dörtdivan'da doğdu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Yerel Yönetimler ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 yılında, TODAİE'deki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını, ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda kısa süre çalıştıktan sonra, 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam ve vali yardımcısı olarak 14 yıl boyunca farklı il ve ilçelerde görev yaptı. 2003 yılında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı. 29 Mart 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2020-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hacettepe Teknokent) Genel Müdürü olarak çalıştı. 7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

VEYSEL TİRYAKİ ÖZEL HAYATI

Veysel Tiryaki, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Ahmet Bağcı

Ahmet Gümen

Ebubekir Gizligider

Veysel Tiryaki