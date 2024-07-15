Çorum'da hayvanseverler, sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifini protesto etti: 'Bu kan kokan yasa teklifi geri çevrilmelidir'

Ülke genelinde AKP’nin sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifine karşı hayvanseverler tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylem, Çorum’da da Kadeş Barış Meydanı’nda yapıldı. Hayvanların Sesi 19 Derneği (HAYSES-19) Başkanı Evrim Taş, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bir kısım bürokratlar ve bazı siyasiler, belediyelerin görev ihmallerinin bedelini kendi iradeleri dışında bu dünyaya gelen hayvanları öldürerek bu masumlara ödetmek istiyorlar.

“BU KAN KOKAN YASA TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLMELİDİR”

TBMM’de sorun ve çözümü gerçek anlamda görebilen, aklı selim siyasiler olduğunda TBMM’den tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor ve sayın milletvekillerine ve sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. STK’lar ve kamuoyundan gizli hazırlanan katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek, bu kan kokan yasa teklifi geri çevrilmelidir. Şimdi hep birlikte haykırıyoruz; yasayı geri çek, yasayı geri çek, yasayı geri çek.

"20 SENEDİR AKLINIZ NEREDEYDİ?"

Kapalı kapılar ardından kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarıyla sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin bir süre sahiplendirilmesiyle bekletilip sonra öldürülmelerini içeren yasa tasarısını lanetliyoruz. Bu kanlı tasarıyı hazırlayanlara soruyoruz 20 senedir belediyeler kısırlaştırma yapmaz, hayvanlar çoğalırken aklınız neredeydi. Siz alemi kör milleti aptal mı zannettiniz? Ötanazi diye hayvanları öldürmeye, başka başka isimler bularak milleti kandıracağınızı mı zannediyorsunuz? Öldürme sözünü kullanmaya korktuğunuz için mi ötanazi kelimesinin arkasına sığınıyorsunuz? Ne için doğrudan öldüreceğiz diyemiyorsunuz? Eğer kamu güvenliği ve toplum sağlığını çok düşünüyorsanız, katilleri, canileri, mafyaları hedefe almalısınız. Hapsedemezsiniz, katledemezsiniz, öldüremezsiniz."

"CHP OLARAK KARŞIYIZ"

Eyleme destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da “Biz bu uyutulma yasasına tamamen CHP olarak karşıyız. Hayvanlarımızın bu şekilde katledilmesini biz de CHP olarak karşıyız ve komisyonlarda da gerekli arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, bu konunun hassasiyetle üzerinde duruyor zaten. Biz CHP olarak sokak hayvanlarının toplatılıp ve uyutulma yani uyutulma dediğimiz bildiğimiz öldürmedir, katletmektir biz bu katliam yasasına karşı çıkıyoruz ve bu yasanında bir an önce kaldırılması anlamında CHP olarak biz hayvanseverlerin ve sokak hayvanlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.