Mustafa Varank'tan teğmenler için 'FETÖ' benzetmesi: '15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit edenler de Harbiye mezunuydu...'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:06

Güncelleme: 17.11.2024 - 17:11

Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya 'ihraç' istemiyle tebligat yapılmasına muhalefetten tepki gelirken AKP kanadından da destek mesajları geliyor.

FETÖ’CÜLERLE KIYASLADI!

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, teğmenleri 'disiplinsizlik'le suçlarken 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan ve 'FETÖ'cü olmak suçlamasıyla ihraç edilen askerlerle kıyasladı.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eski Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..."

Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez!



15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu... — Mustafa Varank (@varank) November 17, 2024

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" demişti.

Açılan soruşturma sonunda Alay kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu ile diplomasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden alan dönem birincisi Ebru Eroğlu, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.