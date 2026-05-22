Mutlak butlan ile dönmüştü... CHP'de Kılıçdaroğlu tarafı nasıl bir yol izleyecek?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu kanadının da nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu’nun “şu an için gelişmeleri genel merkez dışından takip ettiği, bir süre de gelişmeleri uzaktan takip etmeyi düşündüğü” belirtildi.

Kılıçdaroğlu kanadı, verilen butlan kararıyla ilgili “Bu partiyi mahkemeye biz getirmedik. Partiyi bu süreçten bütün çıkartmak lazım. Biz 6 ay önce de bir uyarı yapmıştık. Bu parti içinden çürük elmaları arındırmalarını söylemiştik. Ancak yönetim bunları yapmadı. Partinin bugünkü hali onların sorumluluğu” yorumunu yapıyor.

MHP ÖRNEĞİ

CHP yönetiminin Yüksek Seçim Kurulu’na ve Yargıtay’a yaptığı başvuruların karşılığı olmayacağını söyleyen kaynaklar “Geçmişte MHP kurultayında Meral Akşener ile de benzer bir örneği görmüştük” diyor.

Buna karşın, Kılıçdaroğlu kanadında “CHP sadece yargı kararıyla yoluna devam etmemeli” yorumunu da yapanlar bulunuyor.

Bu kapsamda, “Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürür mü?” sorusuna karşı bazı vekiller “Kemal Bey üzerine düşeni yaptı, Özgür Bey’i aradı. Şimdi onların sorumlu davranması lazım. Kemal Bey görevi kabul etmeyecek de kayyım mı gelecek? Süreci buraya Kemal Bey getirmedi. Şimdi Kemal Bey, adı şaibe ile anılan, yönetimde de yer alan tüm isimler dahil disiplin sürecini işletebilir. Parti de arınarak bir kurultaya götürülür” diyor.

‘KURULTAYI SAKATLAYANLARDAN ARINILMALI’

Özel’in mahkeme kararını tanımayan tutumundan da vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu kanadı “Devleti toplekün reddedemezsiniz. Partide yanlış yapanlara sahip çıkılmasaydı işler buraya gelinmezdi. Kafa kafaya bir çıkış bulunabilir. Şimdi linç kültürüyle görevde kalmaya çalışıyorlar. Yargı kurultayın sakatlandığını söylüyorsa kurultayın tekrar temize çıkartılması ve tekrar sakatlanmaması lazım. Bu yüzden sakatlayan kadrolardan arınarak bir kurultay yapılması lazım. Geçmişteki bütün yüklerinden arınarak devam etmek lazım” görüşünü paylaşıyor.

'ADAY OLMAYACAK' İDDİASI

Sözcü TV'nin haberine göre önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yapılacak bir sonraki CHP kurultayında aday olmayacak. Sözcü TV'de konuşan gazeteci Gürbüz Evren'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu ayrıca parti binasının önünde atılan "hain Kemal" sloganları nedeniyle çok üzüldü.