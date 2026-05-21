Son Dakika... 'Mutlak butlan' kararı sonrası İl Belediye Başkanları toplantısı iptal edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve aynen devamına karar verildi. Buna göre, mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılacak.
TOPLANTI İPTAL EDİLDİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi’nin 38. Olağan Kurultay kararının ardından CHP’nin yarın Giresun’da düzenleyeceği İl Belediye Başkanları toplantısı iptal edildi.