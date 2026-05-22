'Mutlak butlan' kararı sonrası ilk kez: Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında, "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü olağanüstü toplantının ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yeniden toplantıya çağırdı.

KILIÇDAROĞLU, MUTLAK BUTLAN KARARI SONRASI İLK KEZ EVİNDEN ÇIKTI

Öte yandan CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dünkü karar sonrası ilk kez konutundan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine geçtiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen gazetecilere ise herhangi bir açıklama yapmadı.

İşte o anlar...