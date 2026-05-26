Mutlak butlan yönetiminden CHP’li üyelere örtülü tehdit: ‘Yasal süreç tereddütsüz işletilecek’

CHP yönetimine mutlak butlan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden partililere yönelik çarpıcı bir hamle geldi.

CHP Genel Merkezi imzasıyla bu akşam saat 21.25’te sms yoluyla üyelere gönderilen mesajda “Provokasyonlara, sosyal medyada partimizi tartıştırmaya ve örgütlerimizi karşı karşıya getirecek tutumlara asla fırsat verilmemelidir. Parti kültürümüzü, tüzüğümüzü ve disiplin kurallarımızı yok sayarak partimizi kamuoyunda tartışmaya açanlar hakkında yasal süreçlerin tereddütsüz işletileceğini önemle hatırlatmak isteriz” ifadeleri yer aldı.

Tehdit içeren mesajın, CHP Lideri Özgür Özel’in Manisa mitinginde Kılıçdaroğlu’na yönelik “Tüm üyelerle genel başkan seçimi yapalım” teklifini yinelemesinden üyelere sonra atılması ise dikkat çekti.

Mesajın üyelere ulaşmasının ardından CHP üyeler bu mesaja da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"YASAL SÜREÇLERİN TEREDDÜTSÜZ İŞLETİLECEĞİNİ..."

Üyelere gönderilen mesajın tamamı ise şu biçimde:

“Değerli yol arkadaşlarımız

Partimizi bugünlere taşıyan ve yarınlara ulaştıracak en büyük güç, şüphesiz ki Anadolu'nun dört bir yanında gecesini gündüzüne katarak çalışan fedakar örgütlerimizdir.

Son dönemde yaşadığımız hassas süreçlerde örgütlerimizin birlik, dayanışma ve kurumsal sorumlulukla hareket etmesi önemlidir. Provokasyonlara, sosyal medyada partimizi tartıştırmaya ve örgütlerimizi karşı karşıya getirecek tutumlara asla fırsat verilmemelidir.

Değerlendirmelerin yeri partimizin resmi kurullarıdır. Parti kültürümüzü, tüzüğümüzü ve disiplin kurallarımızı yok sayarak partimizi kamuoyunda tartışmaya açanlar hakkında yasal süreçlerin tereddütsüz işletileceğini önemle hatırlatmak isteriz.

Birlik ve beraberliğimize olan inancımız tamdır. Gereğini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”