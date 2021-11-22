Muvazzaf askerler de aralarında: FETÖ soruşturmasında 23 gözaltı kararı
14 ilde ve KKTC'de yürütülen FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında TSK'de halen görevde bulunan askerler için gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve FETÖ'yle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11'i muvazzaf asker, 3'ü eski askeri öğrenci, 2'si avukat, 7'si kamu ve özel sektör çalışanı 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Balıkesir, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa ve Yozgat ile KKTC'de belirlenen 30 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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