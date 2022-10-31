MYP Genel Başkanı Remzi Çayır’dan ‘adaylık’ açıklaması: ‘Doğru yöntem çoklu aday’

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin dün Ankara’da yapılan 1. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçildi. Çayır, kongre sonrası sürece ilişkin HDP hariç tüm siyasi partilerle görüşeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “çoklu aday” formülünün en doğru yöntem olduğunu kaydeden Çayır, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de çağrıda bulundu.

"PARTİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Kongre sonrası yürütecekleri çalışmalara ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Çayır, geride kalan büyük kongrenin ardından seçime girme yeterliliğine kavuştuklarını dile getirdi. Çayır, 10 bini aşkın üye sayısına ulaştıklarını vurgulayarak “Siyaset, değişim ve dönüşüme uğramak zorunda” dedi.

Çayır, ittifakların herhangi birinde yer alıp almayacaklarına ilişkin soruya, “Partililerimizle karar vereceğiz. HDP hariç tüm partilerle görüşme talep edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Çayır, ortak aday formülünün doğru olmadığını çoklu adayla seçime gidilmesi gerektiğini de belirterek, “Çoklu aday en doğru yöntemdir. Her partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmalı. MHP için de durum böyle. Devlet Bey ayrılıp kendisi aday olmalı. Herkes kendi adayıyla tartıya çıkmalı ve o adayda partilerin genel başkanları olmalı. Terazide iki kişi kalınca da o iki isim arasında bir karar verilmeli” diye konuştu.