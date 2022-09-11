Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: 'Millet İttifakı'nda bir umut yok'

11 Eylül 2022 Pazar, 05:34

Kırşehir'de İl Başkanı Şevket Göçmen tarafından karşılanan ve düzenlenen basın toplantısında konuşan MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, "Ankara'da, bir ışık huzmesi oluşacak. Türk milletine, Türk-İslam coğrafyasına ve mazlum milletlere sesleneceğiz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun seslendiği gibi sesleneceğiz" dedi.

"İktidar yorgun. Ülkenin yapısal bir değişikliğe sistem değişikliğine ihtiyacı var" diyen Çayır, "Bu sistem ve yapıyla Türkiye bir yere varamaz. Bu sistemde MYP de gelse sonuçları AK Parti'nin sonuçlarından farklı olmayacaktır" diye konuştu.

"EVREN'İ YARGILADIK, DARBE ANAYASASINI KULLANIYORUZ"

İki gün sonra 12 Eylül'ün yıl dönümü olduğunu belirten Çayır, şunları kaydetti:

"Millet iradesini çalan Kenan Evren'i yargıladık. Müebbet hapse mahkum ettik ama onun eseri olan darbe anayasasını yaşıyoruz. Adamın eserini yaşatıyoruz ama kendisini cezalandırıyoruz. Bu absürt anayasa ile de Türkiye'yi yönetmeye devam ediyoruz. Millet İttifakı'nın ne dediği anlaşılmıyor, Cumhur İttifakı da yorgun ve bitkin. Millet İttifakı'nın da şu ana kadar ortaya koyduğu bir umut yok. Umut milli ittifakın oluşturacağı üçüncü yolda. Adayımızla birlikte milletin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. En azından birinci turda bütün partiler kendi adayları ile çıkmalı. Şartlar ne olursa olsun MYP kaybetse dahi millete yalan söylemeyecek."

Düzenlenen basın toplantısının ardından partilisi Burak Gürbüz'ün düğününe geçen Çayır, nikah şahitliği yaptıktan sonra Kırşehir'den ayrıldı.