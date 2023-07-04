Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:14

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:14

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevine Naci Cınıslı'nın getirilmesiyle birlikte Naci Cınıslı hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Naci Cınıslı'nın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Naci Cınıslı kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cınıslı hangi partilerde görev yaptı? İşte, Naci Cınıslı hakkında merak edilenler...

NACİ CINISLI KİMDİR?

Naci Cinisli, Erzurumlu Hacı Şamlı’ların kızı İnci Cinisli ve Erzurumlu Cinisli ailesinden Kadrettin Cinisli’nin oğulları olarak 1969 tarihinde dünyaya gelmiştir. Naci Cinisli, İlkokulu 1975-1980 yıllarında Feyziye Mektepleri Özel Işık Lisesi’nde, orta ve liseyi ise 1980-1989 yıllarında Avusturya Erkek Lisesi’nde başarı ile tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için 1989’da Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giden Cinisli, Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde işletme ekonomi eğitimine başlamış ve eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde başarı ile devam ettirerek yüksek tahsilini tamamlamıştır.

NACİ CINISLI ÖZEL HAYATI

Evli ve iki çocuk babasıdır.

NACİ CINISLI HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den Erzurum milletvekili olarak meclise girmiştir.