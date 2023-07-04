Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:03

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:03

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı görevine Sedat Aksakallı'nın getirilmesiyle birlikte Sedat Aksakallı hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Sedat Aksakallı'nın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Sedat Aksakallı kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı hangi partilerde görev yaptı? İşte, Sedat Aksakallı hakkında merak edilenler...

SEDAT AKSAKALLI KİMDİR?

Sedat Aksakallı, 1968 Erzurum doğumludur. Lise eğitimini Erzurum’da tamamlamış, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Ankara Barosu nezdinde avukatlık stajına başlamıştır.

1991 yılında Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamış ve Aksakallı Hukuk Bürosunu kurmuştur. Ağırlıklı olarak şirketler hukuku, enerji hukuku, telekomünikasyon hukuku,iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında çalışmıştır.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2002-2005 yılları arasında Türk Hukuk Enstitüsü başkanlığı görevini yürütmüştür. Halen Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası üyesidir.