'Nafile bir çaba!' diyerek seslendi... İBB'ye yeni operasyona CHP'den tepki: 'İddianameye koyacak tek bir gerçek suç unsuru bulamayanlar...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verilmesine ilişkin “119 gündür hazırlayamadıkları iddianameye koyacak tek bir gerçek suç unsuru bulamayanlar, nafile bir çabayla yeni tuzaklar kurmak, korku iklimi yaratmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Karasu, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında bugün 18 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BELEDİYELERİMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRMA OPERASYONLARININ BİR DEVAMI"

Karasu, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem Başkanımızın çalışma arkadaşlarına yönelik yeni bir gözaltı dalgası yapılıyor. 119 gündür hazırlayamadıkları iddianameye koyacak tek bir gerçek suç unsuru bulamayanlar, nafile bir çabayla yeni tuzaklar kurmak, korku iklimi yaratmak istiyor. Bütün bunlar, belediyelerimizi itibarsızlaştırma operasyonlarının bir devamıdır. Ne kumpaslar, ne siyasi operasyonlarınız bizi korkutamaz, sindiremez, susturamaz!”