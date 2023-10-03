Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı tek celsede boşandı!

i Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 15 dakika süren duruşmanın ardından Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel dostça, her şey iyi" şeklinde yanıt verdi.

DHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:28
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı tek celsede boşandı!
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Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi.

"GÜZEL BİR ŞEKİLDE BİTİRİYORUZ"

Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.

Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel dostça, herşey iyi" şeklinde yanıt verdi. 


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