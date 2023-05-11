Nagehan Alçı: 'Sinan Ogan’ın çekilmesi de demokrasimiz için faydalıdır. Kaybeden, kazananı tebrik etmeli'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:49

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:54

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaştı. Gündeme oturan haberin ardından birçok isim, İnce'nin kararına ve seçim sonuçlarına ilişkin yorumda bulundu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı da sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu. Alçı, ''Muharrem İnce’nin çekilmesiyle 28 Mayıs artık 14 Mayıs’a çekilmiştir. Benim “ilk turda bitmemeli” fikrim de bu dakikadan itibaren geçersizdir. Hatta Sinan Ogan’ın çekilmesi de demokrasimiz için faydalıdır. Kim seçilecekse 14 Mayıs’ta salt çoğunluk ve bariz fark ile seçilecektir..'' dedi.

Sözlerine şu şekilde devam eden Nagehan Alçı, ''85 milyon insan 65 milyon seçmenlik Türkiye’yiz… Artık önümüzde 28 Mayıs diye bir seçenek kalmamıştır. 14 Mayıs saat 24.00’da 13. Cumhurbaşkanı salt çoğunluk ile netleşecek. Kaybeden, kazananı tebrik etmeli ve tüm dünyaya Türkiye’nin itibarını, gücünü ve önemini göstermeliyiz..'' şeklinde konuştu.