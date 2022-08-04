Hukukçu Ruşen Gültekin, "AKP iktidarının yaptığı atamalar tartışmalı oldu"

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

KPSS sınavına ilişkin iddiaları ve sınav güvenliğini hukukçu Ruşen Gültekin, Cumhuriyet’e anlattı. Gültekin, 20 yıllık AKP iktidarında yapılan atamaların da tartışmalı duruma geldiğini söyleyip kamuda işe alınanlara “yeterlilik sınavı” yapılması önerisini dile getirdi. 2007-2008 yıllarında Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) hakim ve savcılık sınavlarının iptaliyle ilgili başvuruda bulunduğunu anımsatan Gültekin şu ifadeleri kullandı:

“O yıllarda idari yargı sınavlarının iptalini istedik. Davayı açmamızın ardından Danıştay alımları durdurdu. Biz de mülakatlara kamera konulması talebinde bulunduk. Ardından dava açılmasının önünü kesmek için Adalet Bakanlığı bunu 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na yazdı. Yönetmelikten kanuna geçince dava da ortadan kalkmış oldu. Yargı kararını bu şekilde etkisiz hale getirdiler. AKP’nin 2003’ten 2016’ya kadar idari yargıya aldığı hâkim ve savcıların yüzde 90’ı FETÖ soruşturmaları sonucu atıldı. Siyasi iktidarın bu konudaki sicili kabarık.”

"BAKAN İSTİFA ETMELİ"

Gültekin, 2023 seçimlerinde iktidarın değişmesi durumunda kamu kadrolarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Gültekin, “Yeterlilik sınavları uygulanmalı. Liyakat sistemi esas alınarak yeniden atamalar yapılmalı, devletin objektif kuruluş esasları dikkate alınmalıdır” dedi. İptal ve yargılama sürecinin çeşitli ayakları olduğunu söyleyen Gültekin, “Acaba bu sorular sızdırıldı mı yoksa ilgili yayın kuruluşundan alındı mı? Yediiklim Yayınevi bununla ilgili nasıl bir savunma yapacak, bu da önemli. Burada asıl siyasi sorumlu milli eğitim bakanıdır. Dolayısıyla bakanın derhal istifa etmesi gerekmektedir. ÖSYM başkanının ya da YÖK başkanının görevden alınması bu sorunu çözmez” diye konuştu.