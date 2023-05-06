Namaz çıkışı TOGG'lu seçim şov

Seçimlere sayılı günler kala AKP devlet imkânlarıyla seçim çalışmalarını sürdürüyor. TOGG otomobili Amasya’da tanıtıldı.

Mehmet Menekşe
Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00
Namaz çıkışı TOGG'lu seçim şov
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Tanıtım seçim çalışmasına dönüşürken AKP İl Başkanı Ekrem Toto, İlçe Başkanı Galip Uzun TOGG ile poz verdi.

TOGG cuma namazı öncesinde Sultan Beyazıt Camii önüne getirildi. Cami çıkışında yurttaşlar TOGG ile fotoğraf çektirdi. ArdındanTOGG Amasya'nın diğer ilçelerine götürüldü. 

(Reşat Karagöz)

Cami önündeki TOGG'lu seçim şovuna CHP Amasya milletvekili adayı Reşat Karagöz tepki gösterdi.

Karagöz, şunları kaydetti:

“Mutfakta yangın var, tarım şehri Amasya’da vatandaş soğan, patates almakta zorlanıyor. Arabası olanlar pahalı benzinden dolayı arabasına binemiyor. Var olan ekonomik darboğazda vatandaşın alamadığı ve alamayacağı lüks bir otomobil halka gösteriliyor. Bu güç gösterisidir, devlet imkanlarıyla seçim çalışmasıdır. Bu Cumhuriyet 1934’te uçak yaptı, Avrupa’ya sattı. Bu ülkede Devrim arabaları yapıldı. Devletimizin gücü ile onur ve gurur duyarız ancak cami önünde devlet imkanı ile seçim çalışması ne ahlaki ne de adaletli” 


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