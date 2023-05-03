'Korkudan makam aracı alamıyoruz' demişti... Ali Erbaş TOGG'una kavuştu

Yayınlanma: 03.05.2023 - 21:15

Güncelleme: 03.05.2023 - 21:15

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aralık 2021'de, eski başkan Mehmet Görmez'in kullandığı 11 yaşındaki makam aracına bindiğini söyleyerek, “Geçenlerde bozuldu, yolda kaldık; koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” demişti.

MAKAM ARACINA KAVUŞTU

Seçime sayılı gün kala Erbaş, yeni makam aracına kavuştu. İlk olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a verilen yerli araç TOGG'dan bir adet de Diyanet'e makam aracı olarak gönderildiği öğrenildi.

GARAJA KALDIRILDI

Kırmızı renkli TOGG'un, hafta başında kuruma ulaştığı belirtildi. Ancak Erbaş'ın il ziyaretleri kapsamında Ankara dışında olduğu sırada gelen aracın garaja kaldırıldığı kaydedildi.

Personelin ilgi gösterdiği araçla ilgili söz konusu ilginin uzaklaştırılması için "Yazılım problemi olduğu için geri gönderdik, yeniden gelecek" denildiği, aracın Erbaş'ın dönüşüyle çıkarılacağı aktarıldı.

