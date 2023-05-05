Togg kredi desteği nedir? Togg taşıt kredi desteği ne kadar? Togg kredisi vadesi ne kadar, faiz oranı kaç?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:58

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:58

Togg kredi başvurusu yapmak isteyen yurttaşlar " 2023 TOGG kredisi vade sayısı kaç, faiz oranı ne kadar? sorusunun cevabını arıyor. Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.

ZİRAAT BANKASI TOGG KREDİSİ

Faiz oranı tüm vade ve tutarlarda yüzde 0.99 olarak uygulanmaktadır.

Kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır.

Krediye Togg satış platformu Trumore üzerinden dijital olarak veya tüm Ziraat Şubelerinden başvurulabilmektedir.

Kredi kapsamında, yerli üretim elektrik motorlu araçlara özel olarak fatura değeri;

0-900.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami yüzde 70’ine kadar ve 48 ay,

900.001-1.800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami yüzde 50’sine kadar ve 36 ay,

1.800.001-2.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami yüzde 30’ una kadar ve 24 ay,

2.200.001-2.800.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami yüzde 20’sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.

VAKIF KATILIM TOGG KREDİSİ

Vakıf Katılım müşterileri, Togg T10X finansman desteği paketinden yüzde 0,99 kâr payı oranıyla faydalanabilecek.

Vakıf Katılım açıklamasına göre, katılım finans sektörünün önemli oyuncularından Vakıf Katılım, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait olan küresel marka Togg’un T10X modelini satın almak isteyen müşterileri için özel finansman desteği paketi hazırladı. Vakıf Katılım’ın özel finansman desteği yüzde 0,99 kâr payı oranıyla sunulacak.