Nasuh Mahruki Beşiktaş için vaatlerini açıkladı: ‘Afet dirençli bir Beşiktaş inşa edeceğiz’

Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:51

Güncelleme: 07.02.2024 - 16:51

Toplantıda vaatlerini açıklayan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nasuh Mahruki, Beşiktaş’ı ‘afet dirençli’ bir ilçe haline getireceklerini ve Beşiktaş halkıyla etkileşim halinde, şeffaf bir yönetim anlayışı sürdüreceklerini söyledi. Prof. Dr. İlber Ortaylı’da yolladığı bir video mesajla uzun yıllardır Beşiktaş’ta oturduğunu iş yerinin de burada olduğunu belirterek Mahruki’ye destek verdiğini açıkladı.

‘AFET RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ KURACAĞIZ’

Mahruki açıklamasında “Türkiye’nin en büyük sorunu olan rant ekonomisinin önüne geçmenin tek yolu var. Şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim. Afet dirençli Beşiktaş bizim için en önemli konu. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü yaşıyoruz. 17 Ağustos’u unuttuysak bile depremin nasıl korkunç sonuçlara yol açabileceğini 6 Şubat’ta bir kez daha hatırladık. Arama kurtarma, deprem, afet konularında 30 yıllık bir tecrübem var. Sadece ben değil ekibimizde de bu konuda çok nitelikli arkadaşlarımız var, onların da destekleriyle birlikte Beşiktaş’ı afet dirençli bir ilçe haline getireceğiz ve Beşiktaş’ta ‘Afet Risk Yönetimi Sistemi’ kuracağız” ifadelerini kullandı.

‘BİR OY MAHRUKİ’YE BİR OY İMAMOĞLU’NA’

Aday olmasının CHP’nin Beşiktaş’taki şansını etkileyip etkilemeyeceği hakkındaki bir soruya da yanıt veren Mahruki “AKP’nin Beşiktaş’ta adayı yok, MHP’nin adayı önceki seçim yüzde 16 oy aldı. CHP ise Beşiktaş’ı yüzde 73 gibi rekor bir oranla kazandı. Dolayısıyla yüzde 35/35 alsak bile CHP’nin önünü kesmiş olmuyoruz. Zaten İBB seçiminde de İmamoğlu’na açıkça destek veriyoruz. Yurttaşlarımıza ‘Bir oy Mahruki’ye bir oy İmamoğlu’na’ diyoruz” dedi.