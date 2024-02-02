CHP'den aday gösterilmemişti: Nasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 21:26

Güncelleme: 02.02.2024 - 21:26

Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kurucularından olan Nasuh Mahruki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşiktaş ilçesi için aday adayı olmuştu. Ancak CHP’nin yerel seçimde Beşiktaş adayı mevcut belediye başkanı Rıza Akpolat olarak açıklandı.

CHP’den aday gösterilmeyen Mahruki, sosyal medya hesabından bağımsız adaylığını duyurdu.

Mahruki’nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Değerli Beşiktaşlılar, Cumhuriyet Halk Partisine gönül verenler ve sevgili vatandaşlarımız,

Ben Büyük Kurtarıcı ve Büyük Kurucu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet varlığından kendini sorumlu hisseden, bu sorumluluk yükünü ölümden bile ağır olarak gören, mücadeleci bir yurttaşınızım.

Ben Kemalist’im, özgürlükçüyüm, eşitlikçiyim, laikim. Hak temelli yaşamın savunucusuyum, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Devleti’nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inananlardanım.

Büyükbabam, babam ve çocuklarım gibi torunlarımın da yaşayacağı Beşiktaş’ta ikamet eden bir vatandaş olarak, maalesef iyi yönetilmediğini gördüğüm yaşadığım yere sahip çıkma bilinciyle, çok acil ve öncelikli olduğu halde yine maalesef ciddiyetle üzerine gidilmeyen deprem hazırlıkları konusunda, bugüne kadarki afetlerle mücadele birikimimi halkım için kullanabilmek ve örnek olabilmek amacıyla, önümüzdeki yerel seçimlerde siyasete girmeye karar vermiştim.

Türkiye’nin son 22 yıldır yaşadığı hukuk, insan ve özelde kadın haklarını, doğa ve hayvan koruma yasalarını tanımayan, hak temelli yaşamdan tamamen uzak, yağmacı, talancı, soyguncu ablukayı yarabilmek için bir nefes olabilme arzusuyla, doğma büyüme yaşadığım ilçe, çok sevdiğim Beşiktaş’ımıza somut katkılarda bulunmak isteği ile Belediye Başkan Aday Adayı olmuştum.

Doğal olarak benim de kendime yol gösterici olarak benimsediğim ve savunduğum Atatürk’ün mirası Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimciliği kendisine şiar edinmiş olan kurucu partimiz Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkan Aday Adayı olmuştum.

Ben de sizler gibi Cumhuriyet’imizin ve 100 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ilkelerinin yılmaz bir savunucusuyum. Cumhuriyet Halk Partisi, 8 adayın yarıştığı Beşiktaş ilçemizde Başkan Adayını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Öncelikle parti yönetiminin tercihinin Beşiktaş ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Ancak, sayısız Beşiktaşlı hemşerilerimizden ve komşularımızdan görüyorum ve duyuyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Beşiktaş için ön seçimsiz yapmış oldukları aday belirlemesi, halkımızın tercihini ve isteğini yansıtan bir karar olmamıştır.

Geçtiğimiz 2 ay boyunca seçime dönük çeşitli çalışmalar yaparken konuştuğum, görüştüğüm hemen hemen tüm Beşiktaşlılarımızın gözünde, Kurultay’da söylendiği gibi gerçek bir halkçı değişimin nasıl canı gönülden istendiğini gördüm. Artık sorunlarına çare bulamamaktan, kaygılarından kurtulamamaktan, umutlarını kaybetmekten nasıl yorulduklarını, bıktıklarını, usandıklarını ve mutlaka Beşiktaşlı bir Başkan istediklerini, beklediklerini, özlediklerini bizzat gözledim.

Kurultay’da söz verildiği halde önseçim veya eğilim yoklaması yapılmaması, yapılan anketlerin sonuçlarının seçmenlerle açık ve şeffaf olarak paylaşılmaması, seçilen Belediye Başkan adaylarının önemli bir kısmının seçmenlerin büyük çoğunluğunu mutsuz etmesi, üzerinde düşünülmesi gereken, ülkemiz ve geleceğimiz adına önemli bir konudur.

Değerli Beşiktaşlılar,

Öncelikle adaylık sürecimde, durumdan vazife çıkararak büyük bir içsel motivasyonla benimle birlikte olan çalışma arkadaşlarıma, destek veren değerli dostlara, gönüllülerimize, elbette biricik aileme ve ilçemizde bana teveccüh gösteren, desteğini her şekilde ifade eden Beşiktaşlı olan, olmayan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bu kısa süreçte gördüğüm yakın ilginin, desteğin ve samimiyetin ötesinde, yine sizlerin ilçemize, İstanbul’a ve Türkiye’ye ilişkin derin endişelerinizi de öğrenme fırsatı buldum. Geleceğe ve siyasete karşı duyulan güvensizliği, derin kaygılarınızı hissettim. Deprem afetine karşı çaresiz bekleyişinize şahit oldum. İlçemizdeki rant mücadelesinin açtığı yaraları ve yarattığı eşitsizliği kendi gözlerimle gördüm, bizzat yaşadım, yaşıyorum.

Bir Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş’la ilgili Beşiktaşlıların tüm bu kaygılarını giderebilmek, yepyeni ve çağdaş bir Beşiktaş’ı hep birlikte hazırlamak ve geleceğe yeniden güvenle bakmayı sağlayabilmek için, sorumlu bir yurttaş olma bilinciyle ve sizlerden aldığım güç ve güvenle, Beşiktaş Belediye Başkanlığına Bağımsız Aday olmaya karar verdim.

İçinden çıktığım değerli Beşiktaş halkı için, Beşiktaş’ı şeffaf bir yönetimle, cesaretle, örnek belediyecilik anlayışıyla yönetmek, haklı ve doğru mücadelemize devam etmek adına bu kararı aldım. Çünkü görüyor, duyuyor, okuyor ve biliyorum ki Beşiktaş halkı bunu istiyor, bekliyor ve çok arzu ediyor. Sokaklarımız, evlerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, doğamız, yeşil alanlarımız, denizimiz, canlılarımız için dayanışma belediyeciliğini temel alarak, doğrudan demokrasi yöntemleri ve sivil inisiyatiflerle birlikte Beşiktaş’ı Beşiktaşlılarla yönetmek için buradayız. Başkan olmak için değil, sizlerle birlikte rol model belediyecilik için yola çıkıyoruz. Gelecek güzel günlerin nüvesini oluşturacak değişim göreceksiniz Beşiktaş'tan başlayacak. Biz başlatacağız.

Yasal zorunluluktan dolayı, bağımsız aday olarak devam edebilmek için üzülerek Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmek zorunda kalıyorum. Ancak bu ayrılık zorunlu bir geçici süreçtir ve bağımsız adaylık sürecim sona erdiğinde, elbette ki ALTI OK ilkelerinin partisi olan partime tekrar dönmeyi arzulamaktayım.

Beşiktaş’ı çok seven, doğma büyüme bir Beşiktaşlı olarak, güzide Beşiktaş’ımızın tüm sorunlarını, komşularımızın katkılarıyla ortak akıl ve bilimle birlikte çözmek için, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, ilçe bağımsız Belediye Başkan Adayıyım.

Sizlerin samimi ilgisi, güçlü desteği ve çeşitli mecralarda gösterdiği tercihi ile, Beşiktaşlıların Beşiktaş’ını, Atatürkçü ve sosyal demokrat değerlerle hep birlikte yaratmak üzere yeniden ve çok daha güçlü yola çıkıyoruz.

Değerli Beşiktaşlılar,

Bu demokratik mücadelede, yerel seçimlerde Beşiktaş’ta oylarınıza bağımsız aday olarak talibim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ise tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi ben de oyumu Sn Ekrem İmamoğlu’na vereceğim ve onun İstanbul Büyükşehir Belediyesini yeniden kazanması için çalışacağım.

Değerli Beşiktaşlılar, bu hiç kolay olmayacak. 31 Mart 2024 teki yerel seçimlerde Bağımsız Beşiktaş Belediye Başkanı olabilmem için desteğinizi bekliyor, bu kutsal ve zorlu mücadelede yanımızda olmanızı diliyorum. Sizleri çok seviyorum ve hepimiz için bu özverili ama çok haklı demokratik mücadeleye başlıyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum.

Ali Nasuh Mahruki

Bağımsız Beşiktaş

Belediye Başkan Adayı”