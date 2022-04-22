Nasuhi Güngör'den ittifak iddiası: Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar

22 Nisan 2022 Cuma, 16:02

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nasuhi Güngör, Habertürk'te kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında seçim öncesi ittifak tartışmalarıyla dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Siyasetin nereye gittiğini anlamak için önce bazı zihinsel bagajlardan kurtulmak gerekiyor. Mesela neden siyasetin sadece mevcut partiler, ittifaklar, masalar ve kurumsal işleyişler üzerinden yoluna devam edeceğine adeta “iman” ediyoruz?" diyen Güngör, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Mansur Yavaş adayımızdır” çıkışını örnek gösterip "Pekala “dış kulvar”dan gelen bir atakla bütün dengeler sarsılabilir" ifadelerini kullandı.

Yazısında "siyasetin daima mevcut partiler ya da ittifaklar tarafından çizilen yol haritasında mı ilerlemeyeceğini, beklenmedik çıkış ve itirazlarla hesaplar alt-üst olacağını" öne süren Güngör "2023’e giden yol sürprizlerle dolu ve her şeyi mevcut 'kurumsal siyaset' üzerinden görmek isteyenler yanılmaya şimdiden hazır olmalı. 'Filanca ittifak sapasağlam' veya 'masada kriz yok, her şey planlandığı gibi gidiyor' diyenlerin bastırmaya gücünün yetmeyeceği çıkışlar ufukta" iddiasında bulundu.

Nasuhi Güngör'ün benzer bir çıkışı geçen yıl da yaptığı biliniyor. Güngör, 2021 Haziran'ında konuk olduğu canlı yayında, siyasette birkaç ay içerisinde hiç beklenmedik değişimlerin olabileceğini iddia etmiş ve AKP ile CHP dışındaki partiler konusundaki tahminlerin çok yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek "Türkiye'nin önünde, sanıyorum çok fazla değil 6 ay sonra, herhalde ekim kasım gibi, bugün hiç beklemediğimiz, hiç konuşmadığımız, konuşulamaz bulduğumuz birtakım ittifaklar, yakınlaşmalar duruyor. Ben bunu bugün söyleyeyim siz bana ekim-kasım gibi hatırlatırsınız" demişti.