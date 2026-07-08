Cumhuriyet Gazetesi Logo
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin 'bildiri' beklentisi: 'Rusya'nın tehdit olduğu açıkça kabul edilmeli'

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin 'bildiri' beklentisi: 'Rusya'nın tehdit olduğu açıkça kabul edilmeli'

8.07.2026 09:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin 'bildiri' beklentisi: 'Rusya'nın tehdit olduğu açıkça kabul edilmeli'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Rusya'nın NATO müttefikleri için "tehdit" olduğunun açıkça kayda geçirilmesini beklediğini söyledi. Rutte ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarını da "Bence bu kesinlikle gerekliydi" diyerek savundu

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturumun öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ankara Zirvesi'nin ilk gününü "büyük bir başarı" olarak niteleyerek, "Sonuç olarak çok daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir NATO'nun içinde çok daha güçlü bir Avrupa ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanan Rutte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete teşekkür ederek, "Bunu gerçekten takdir ediyoruz. Bu önemli bir zirve. Sizler çok nazik ev sahiplerisiniz" dedi.

Rutte, geçen sene yapılan Lahey Zirvesi'nin tamamen planlama ve hedef belirlemeyle ilgili olduğunu, Ankara Zirvesi'nin ise uygulama ve bu hedefleri gerçekleştirmekle ilgili olduğunu vurguladı.

İttifak genelinde harcama kapasitesinin, savunma sanayisi yatırımlarının arttığına işaret eden Rutte, Zirve'nin ilk günüyle ilgili, "Dün büyük bir başarıydı. Büyük bir çıkış yapıldı, çok sayıda yeni sözleşme, çok sayıda yeni taahhüt açıklandı" diye konuştu.

ABD açısından bakıldığında müttefikler arasında savunma harcamalarını daha dengeli hale getirme hedefinin gerçekleştiğini belirten Rutte, şunları kaydetti:

"Yüzde 5 hedefi doğrultusunda bu yıl zaten yüzde 4'e ulaştık ki, bu gerçekten olağanüstü bir gelişmedir. Bu elbette yalnızca Başkan Donald Trump sayesinde olmadı. Rusya'dan kaynaklanan tehdit de bunun önemli nedenlerinden biridir. Ancak dürüst olmak gerekirse, Başkan Trump'ın Avrupa'daki müttefikleri ve Kanada'yı bunu yapmaları yönünde teşvik etmesi gerçekten yardımcı oldu ve bunun sonuçları görülüyor."

"RUSYA'NIN TEHDİT OLDUĞU SONUÇ BİLDİRİSİNDE KAYDA GEÇMELİ"

"Sonuç olarak çok daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir NATO'nun içinde çok daha güçlü bir Avrupa ortaya çıkıyor" diyen Genel Sekreter, bugünkü oturumla ilgili beklentilerini şöyle dile getirdi:

"Bugün müttefiklerin iki konuyu açıkça teyit etmelerini bekliyorum. Birincisi, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğidir. İkincisi ise seyrüsefer özgürlüğü ilkesidir. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açık olması stratejik açıdan son derece önemlidir. Bu, 32 müttefikin tamamı için hayati öneme sahiptir."

Rutte, sonuç bildirisinde Rusya'ya dair yer alacak ifadeye ilişkin, "Bugün de müttefiklerin ortak şekilde Rusya'nın NATO topraklarına yönelik uzun vadeli tehdit olduğunu kabul etmelerini bekliyorum. Rusya'nın uzun vadeli tehdit olduğunun açıkça kayda geçirilmesini bekliyorum" diye konuştu.

İRAN'A GECE YAPILAN SALDIRIYI SAVUNDU

Rutte, ABD'nin İran'a yönelik gece saatlerinde yaptığı son saldırılarıyla ilgili bir soruya, "Bence bu kesinlikle gerekliydi. Çünkü bir ateşkes yürürlükteyken İran'ın esasen bu ateşkesi ihlal ettiğini görüyoruz. Dün gemilere yönelik saldırılarda neler yaşandığını gördük. Bu nedenle ABD'nin güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vermesi son derece önemlidir" yanıtını verdi.

İlgili Konular: #Mark Rutte #NATO Genel Sekreteri

İlgili Haberler

NATO Zirvesi, ABD ve AB - Cihangir Dumanlı
NATO Zirvesi, ABD ve AB - Cihangir Dumanlı Ankara’da dün başlayan ve bugün de süren NATO zirvesi, NATO’yu sorgulamamızı gerektirmektedir.
NATO, emperyalizm ve ikiyüzlü karşı çıkışlar!
NATO, emperyalizm ve ikiyüzlü karşı çıkışlar! 4 Temmuz’da tarihe bir rezalet daha eklendi.
NATO protestosuna polis müdahalesi: Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri'nden 12 kişi gözaltına alındı
NATO protestosuna polis müdahalesi: Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri'nden 12 kişi gözaltına alındı NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri üyelerine İstiklal Caddesi'nde polis müdahale etti. Eylemde 12 kişi gözaltına alınırken, Umut-Sen gözaltılar sırasında işkence ve kötü muamele uygulandığını bildirdi.