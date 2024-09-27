NATO karşıtı yürüyüşte son durak Tarsus

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:46

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:46

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM), Adana İncirlik’teki NATO Üssü’ne kadar yürüyeceğini açıklayarak 15 Eylül’de İstanbul Kartal’dan başlattığı NATO karşıtı yürüyüş sona yaklaştı. Yürüyüşün 12. gününde kalabalık, Adana’dan önceki son durak olan Tarsus’taydı. THTM Yürütme Kurulu üyesi Erhan Nalçacı, yürüyüş boyunca yurttaşlardan aldıkları dönütleri gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘NATO KARŞITLIĞINA SEMPATİ ARTIYOR’

NATO karşıtlığının Türkiye’nin doğrudan gündeminde yer alan bir mesele olmadığını belirten Nalçacı, buna karşın gördükleri desteğin azımsanamayacağının altını çizdi. Nalçacı, Türkiye’de NATO karşıtı hareketlerin hep olduğunu, ancak bu yürüyüşün özellikle son 20 yıl bazında önemli bir yere oturduğunu kaydederek “Eskiye oranla NATO karşıtı hareketlere duyulan sempatide bir artış var. Halkta bir şey yapma isteği ve içten içe NATO’nun yarattığı kirliliğe karşı birikmiş bir tepki, bir öfke var. Bu durum çok sevindirici” dedi. Yürüyüşün zamanlamasına dikkat çeken Nalçacı, “Aldığımız olumlu yanıtlarda zamanlamanın da etkisi var diye düşünüyorum. Hem Ukrayna-Rusya Savaşı hem de İsrail’in Filistin’de uyguladığı katliam insanları daha duyarlı hâle getirmiş. Ayrıca Türkiye’nin uzun süredir var olan siyasi atıllığı insanları bir arayışa itmiş” diye konuştu.

‘HALK ÖNCÜLÜK TALEP EDİYOR’

Yürüyüş boyunca yurttaşlardan en yoğun aldıkları tepkinin “öncülük talebi” olduğunu kaydeden Nalçacı, “THTM bir örgüt değil, bir halk iradesi oluşturmak istiyoruz. Emekçi halk kendini anlatamıyor, hiçbir istediği de olmuyor. İnsanlar bunun farkında, bir şeyler yapmak istiyor. Bu platform da insanlara bu fırsatı sunuyor. Zaten THTM yalnızca NATO karşıtı yürüyüş düzenlemiyor, şu anda bir aydınlanma seferberliği de yürütüyor. Ziyaret ettiğimiz illerde bunu da anlatma fırsatımız oldu ve çok sıcak karşılandık” ifadelerini kullandı.

‘YÜRÜYÜŞ BİTİYOR, MÜCADELE DEĞİL’

İncirlik’te yürüyüşün sonlanacağını anımsatan Nalçacı, şöyle konuştu:

“Yürüyüşün sonlanacak olması mücadelenin biteceği anlamına gelmiyor. İstanbul’da 3 Ekim’de anti-emperyalist bir miting olacak. Onun da ötesinde 6 Ekim’de THTM’nin 3. Genel Kurulu var. Burada da NATO karşıtlığına ve anti-emperyalist duruşa ilişkin birçok konu konuşulacak ve karara bağlanacak. Türkiye’de ismini NATO’dan alan birçok yol ve cadde var, onların isminin değiştirilmesi için de mücadelemiz sürecek. Karikatür ve resim sergimiz de sürecek. Ona artı olarak Filistinli sanatçıların resim sergisini de birçok kentimizde sergilemek için hazırlıklar yapıyoruz.”