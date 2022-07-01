NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin Recep Tayyip Erdoğan yorumu: 'Liderliğini gösteremedi'

01 Temmuz 2022 Cuma, 15:33

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, NATO Liderler Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin çarpıcı bir analiz paylaştı.

Bobby Ghosn'ın kaleme aldığı “Erdoğan NATO’da nasıl büyük bir fırsatı kaçırdı” başlıklı makalede, “Erdoğan kriz zamanlarındaki bir lider gibi davranmak yerine sınırlı bir siyaseti tercih etti. Büyük liderliğini göstermedi” yorumu yapıldı.

ERDOĞAN'IN SEÇİM KAMPANYASI PLANI

Analizde, “Gelecek haftalarda ve aylarda, Erdoğan seçim kampanyasında İspanya’daki zaferini gündeme getirecektir. Ekonomik krizin içindeki seçmenin karşısına göğsünü gere gere çıkabileceği her fırsatı değerlendirecektir. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerini askıya almak yerine NATO’nun en uzun süre görevde kalan devlet adamı olarak konumunu kullanabilirdi. Onun NATO’nun doğusunda yaşananlar, Ukrayna savaşı ve Baltık’taki durum gibi birçok alanda söyleyeceği sözler çok değerli olabilirdi zira o NATO içindeki diğer liderlerden daha çok Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın” yorumuna yer verildi.

"YAPTIĞI UNUTULMAYACAK"

Ghosn, “Bunun yerine Erdoğan, NATO içindeki repütasyonu, kişisel çıkarlarını çoğunluğun iyiliğine kullanmaya tercih eden bir oyun bozan olarak görüldü. İsveç ve Finlandiya üye olduktan sonra Erdoğan’ın oportünist yaklaşımına tanık olan üye ülke sayısı iki artacak. Diğerleri zaten onun Putin’le yakınlaşması ve S-400 satın almasıyla kızmıştı. Bu ülkeler büyük bir krizde Erdoğan’ın siyasi hamleler yaptığını unutmayacak” ifadelerini kullandı.

“F-16 TESELLİ ÖDÜLÜ OLDU”

ABD Başkanı Joe Biden’ın F-16 çıkışının Türkiye için teselli ikramiyesi olduğunu dile getiren Ghosn, “Türkiye’nin daha gelişmiş olan F-35’leri satın almasına halen engel konuluyor ki Türkiye bu savaş uçaklarının üretimine de katılacaktı fakat S-400’ler sebebiyle atılmıştı” dedi.

Ghosn ayrıca Erdoğan ile Biden’ın yüz yüze görüşmesinde ABD Başkanı’nın samimi olmadığını da öne sürdü.