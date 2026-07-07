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NATO Zirvesi öncesi Bakan Hakan Fidan'dan 'Ankara'da sahne hazır' paylaşımı

NATO Zirvesi öncesi Bakan Hakan Fidan'dan 'Ankara'da sahne hazır' paylaşımı

7.07.2026 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO Zirvesi öncesi Bakan Hakan Fidan'dan 'Ankara'da sahne hazır' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Zirvesi'nin başlamasına saatler kala "Ankara'da sahne hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu önemli anda NATO üyelerini ağırlamaya hazırdır" mesajını paylaştı.

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Ankara'da bugün başlayacak NATO Zirvesi öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin İngilizce yaptığı paylaşımda Hakan Fidan, "Ankara'da sahne hazır. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu önemli anda NATO üyelerini ağırlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da alınacak kararların sadece acil sorunları ele almakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek yıllara yönelik Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını da şekillendireceğini" belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Kolektif savunma, NATO'nun özünü oluşturmaya devam ediyor; ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok alanlı, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldi. Geleneksel ölçütler artık bu gerçeği yansıtmıyor. Artık önemli olan sonuçlardır: konuşlandırılabilir yetenek, sanayi kapasitesi ve operasyonel hazırlık. Avrupa'nın daha güçlü bir katkı sağlaması hayati önem taşıyor; ancak savunma-sanayi işbirliğine getirilen kısıtlamalar verimliliği zayıflatıyor ve müdahaleyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik bir yük haline gelmiştir.

Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO müttefiklerini tam olarak kapsayan nitelikte olmalıdır. Asıl mesele sadece nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda işbirliğini günümüzün gerçeklerini yansıtacak şekilde nasıl organize edeceğimizdir. Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır; daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir İttifak."

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İlgili Konular: #Hakan Fidan #NATO zirvesi

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