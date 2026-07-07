NATO zirvesine saatler kala: Trump ve Netanyahu karşıtı görsel paylaştılar, genel merkezin elektriği kesildi

Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne saatler kala Başkent'te ABD, İsrail ve NATO karşıtı protestolar çeşitli yollarla sürüyor.

HÜDA PAR, NATO heyetlerinin geçiş güzergahında bulunan parti binasındaki billboardları NATO ve ABD Başkanı Trump'a yönelik yönelik mesajlarla donattı.

Billboardlardan birinde İngilizce "We don't want war criminals in our country" (Ülkemizde savaş suçlularını istemiyoruz) ifadesi yer alırken, aynı mesaj Türkçe olarak da paylaşıldı.

Bir diğer billboardda ise "NATO: False Friends, Fake Alliance!" (NATO: Sahte Dostlar, Sahte İttifak!) sloganı kullanıldı.

Görselde NATO'ya yönelik eleştirel ifadelerin yanı sıra Trump ve Netanyahu'nun aynı zihniyeti taşıdığı mesajına da yer verildi.

BİNANIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Ancak daha sonra partinin genel merkez binasının elektriklerinin kesildiği öğrenildi.

Partinin gençlik kolları başkanı Yavuz Günaydın, olaya X hesabı üzerinden 'pes doğrusu' diye tepki gösterip "Genel merkezimizin digibord ekranından NATO ile ilgili görseller paylaşması sonucu, genel merkezimizin elektrikleri kesildi" ifadeleriyle duyurdu.