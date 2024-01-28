Nazlı Ilıcak tahliye edildi

Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:21

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:21

Gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak, 4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine girmesinin ardından tahliye edildi.

79 yaşındaki Ilıcak, Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikayeti nedeniyle yargılandığı İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “iftira” suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının istinafta onanmasının ardından cezaevine girmişti.

‘FETÖ’nün medya yapılanması’na ilişkin ‘anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın arasında bulunduğu altı sanık, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmıştı.

Davada mahkeme Mehmet Altan’ın beraatine karar vermişti. Ilıcak da ‘örgüte yardım’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmış ve tahliye edilmişti.

Ilıcak, 2016’da yazdığı bir yazı nedeniyle savcı Orhan Kapıcı’nın şikayeti sonucu yargılandığı davada ‘iftira’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.