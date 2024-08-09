Nazlıaka’dan başkanlık görevini devralan Asu Kaya Cumhuriyet’e konuştu: 'Kadınlarla iktidara'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

CHP’nin yeni dönem için seçilen Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP’nin iktidar savaşında kadınların temel yapı taşı olarak yer aldığını belirtti. Kaya’nın anlattığına göre CHP; AKP’yi iktidara taşıyan “unutulmuş mahallelerden” çekilen siyasi iktidarın boşluğunu kadınların eliyle doldurup iktidara yürüyecek.

CHP’nin yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktığını anımsatan Kaya, “İktidara yürüyen bir CHP var. CHP, Cumhuriyet gazetemiz gibi köklü ve yüz yıllık bir parti. Aslında örgütsel anlam bir eksiği yok, 81 ilde örgütlenmesi mevcut. Tek gördüğümüz eksiklik şuydu: Kadın kollarımızın çalışmaları görece avantajlı olduğumuz batı illerinde, sahil kentlerinde, yerelde de iktidarda olduğumuz illerde her zamanki gelenekleriyle devam ediyor. Fakat aynı avantajı birçok ilimizde göremiyoruz” diye konuştu.

Bu dezavantajlı illerden birinin sembolik bir önem taşıyan Bayburt olduğunu vurgulayan Kaya, “Bayburt’ta AKP iktidarda. Orada üç çocuk annesi, eşi asgari ücretle çalışan bir kadın il kadın kolumuzun başkanlığını yapıyor. Şimdi o zaman bizim Bayburt’ta olmamız lazım. Yerelde iktidar olduğumuz bölgelerle Erzurum’da, Batman’da, Elazığ’da çalışma bir değil” ifadelerini kullandı.

Osmaniye’nin de yoksul mahalle ve köylerinde çalışmış bir aile hekimi olduğunu belirten Kaya, “yoksun ve yoksul bırakılıp unutulmuş” insanlarla nasıl diyalog kuralacağını bu sayede öğrendiğini kaydetti.

‘AKP ARTIK GİDEMİYOR’

Kadınların siyasi gücünün tartışmaya kapalı olduğunu söyleyen Kaya, “Bir evin kapısını erkek siyasetçi çalıp giremez ama kadın siyasetçi rahatlıkla yanı başına oturur. Temel hedefimiz kadınların seçilebilir yerlerde olması, yani kademeli olarak eşit temsil” ifadelerini kullandı.

AKP’yi iktidara kadınların taşıdığını belirten Kaya, “Tekrar tekrar iktidar olmalarını kadın kollarıyla sağladılar. Bütün o yoksul mahallelerde iktidarın maddi gücüyle bu iktidarın devamlılığını sağladılar. Fakat son yıllarda uzunca yıllardan beridir kazdıkları ekonomik çukura bu milleti düşürdükleri için şu anda o yoksul mahallelere, unutulmuş mahallelere giremiyorlar. Dolayısıyla o boşluğu bizim doldurmamız lazım çünkü AKP duymuyor, görmek istemiyor. Artık AVM’lerin partisi oldu” dedi.

Eş zamanlı mücadele Alandaki ve Meclis’teki kadın hakları mücadelesiyle CHP’nin iktidar çalışmalarının eş zamanlı gitmesi gerektiğini vurgulayan Kaya,”İktidar olmadığımız müddetçe bir gecede çıktıkları İstanbul Sözleşmesi’ni biz bu iktidara tekrar imzalatamayız. Biz iktidarda olmazsak eğer 6284’ü kendilerine göre kısmi uygulamaya devam ederler. Bir de iktidarda olmazsak sinsi bir şekilde medeni kanunu tırtıklamaya çalışacaklardır” dedi.