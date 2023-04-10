CHP Osmaniye Milletvekili adayı Dr. Asu Kaya Gedik kimdir? Asu Kaya Gedik kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:20

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:20

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Osmaniye milletvekili adaylarından biri de Asu Kaya Gedik oldu. Asu Kaya Gedik'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ASU KAYA GEDIK KİMDİR?

Dr. Asu Kaya Gedik Gedik, 1976 yılında Osmaniye’de doğdu. İlkokulu Atatürk İlköğretim okulunda,orta ve lise Öğrenimini, Osmaniye’nin yabancı dilde ilk koleji olan Özel Bahçeli Koleji’nde 1 yıl İngilizce hazırlık okuyarak tamamladı ve 1993 yılında mezun oldu.

Gedik, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim dalında 1,5 yıl öğrenim gördükten sonra, 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak, bu okuldan 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduğu yıl Osmaniye Verem Savaş Dispanseri’nde çalışmaya başladı. 2008 yılına kadar Verem Savaş Dispanseri’nde Başhekimlik görevini yürütürken aynı yıl Düziçi ilçesi Ellek Beldesinde Aile Hekimliği görevine başlayarak bu görevi 6 ay gibi bir süre yürüttü. Gedik, Ellek Beldesinde çalışırken aynı yıl Osmaniye Merkez Karaboyunlu Aile Sağlığı Merkezinde de görev yapmaya başladı. 2008 yılından 2023 yılına kadar Karaboyunlu Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptı.

2016 ve 2018 yıllarında iki defa üst üste, Osmaniye Tabip Odası’nda Yönetim kurulu Başkanlığı görevlerine seçildi. 2020 yılında Merkez Konseyi delegeliği görevine seçildi. Genel Sağlık İş Sendikası içerisinde sendikal çalışmalarda bulundu. CHP ve Osmaniye Tabip Odası arasında YAŞAMHAK Projesi işbirliği imzalayarak, Kadın ve Çocuk haklarının korunması için çalışmaların içinde yeraldı. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi de olan Asu Kaya Gedik Gedik, 2022 yılında Osmaniye Tabip Odası Yönetim kurulu Başkanlığına 3. Dönem seçilerek görev yaptığı dönemde Osmaniye’deki akademik Meslek örgütlerini Tabip Odası’nın çağrısı ile bir araya getirerek toplum için eşgüdümle çalışma Platformu oluşturmasını sağladı. Asu Kaya Gedik Gedik, 13 Mart 2023 tarihinde CHP'den Milletvekili Aday Adayı olmak için Kamu görevinden ve Tabip Odası Yönetim kurulu Başkanlığından ayrıldı.

ÖZEL YAŞAMI

Asu Kaya Gedik, evli ve iki çocuk annesidir.



