Nebati'den cevap vekleyen sorular: Milyonlarca dolar bozduranlar kimler?

22 Aralık 2021 Çarşamba, 12:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini açıklamasının öncesinde 18 lira olan dolar bu açıklama sonrasında 12 liraya kadar düştü. CHP konuyu Meclis'e taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yanıtlanması için soru önergesi veren Mersin Milletvekili Alpay Antmen “Aynı gece Dolar kuru 12, Avro ise 15 Türk Lirasına gerilemiştir. Açıklama mesai saatleri dışında yapıldığı için halkımız kendi birikimlerine müdahale edememiş ve birikimleri göz göre göre erimiştir. Hangi bürokrat, iş insanı ve siyasiler bu açıklamanın etkilerini ve sonuçlarını bildikleri için öncesinden dövizlerini bozdurmuştur?” diye sordu.

Bankalarda parası olanlara dolaylı faiz getirilerek hazineye; bir başka ifadeyle yoksul yurttaşa ek bir yük daha getirildiğini ifade eden Antmen “Aynı gece Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, 1 milyar dolar bozdurulduğunu açıklamıştır” dedi.

NEBATİ'YE SORULAR

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle: