Necati Doğru yazdı: Size Mansur Yavaş'ı sıkıştıracağınız bir ipucu vereyim!

29 Temmuz 2022 Cuma, 08:25

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, bugünkü, "Size Mansur Yavaş'ı sıkıştıracağınız bir ipucu vereyim!" başlıklı köşe yazısında Ankapark'ı kaleme aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark’ın işletme hakkının Melih Gökçek’e verilmesi gerektiğini söyleyen Doğru, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “bu tekliften kaçamayacağını” söylerken "Bu tekliften kaçamaz. Verir Ankapark'ın işletmesini Melih Gökçek'e ve tüm Ankaralılar ve bütün dünya görür; kim doğruyu söylüyor. Kim yiyici. Kim yedirici" yorumunu yaptı.

Necati Doğru’nun bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Gazetecinin görevi, başarılı olduğu için halk tarafından sevilen bir belediye başkanını sıkıştıracak “ip ucu aramak ve Saray sevici iktidarı rahatlatmak” değil. Doğru musunuz? Dürüst müsünüz? Sizi sınıyorum. Size Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sıkıştıracağınız bir ip ucu vereyim. Mansur Yavaş'tan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı partiliniz Melih Gökçek'e söyleyin. Onu uyandırın. İkna edin. Yavaş'a başvursun.

Desin ki: “Sayın Başkan siz benim Ankapark adıyla kurduğum oyun ve eğlence merkezinin projesiz, hesapsız, kitapsız yapıldığını ve Ankaralılardan toplanan vergilerle elde edilmiş 801 milyon dolar paranın israf edilerek bir takım kişileri zengin eden enkaz yığını batak olduğunu söylüyorsunuz. Ben sizin batak, hurda, soygun ve yalancılık aracı dediğiniz bu Ankapark'ı işletmeye talibim. Verin ben işleteyim. Gerçeğin ne olduğunu halk da görsün.”

Mansur Yavaş bu tekliften kaçamaz. Verir Ankapark'ın işletmesini Melih Gökçek'e ve tüm Ankaralılar ve bütün dünya görür; kim doğruyu söylüyor. Kim yiyici. Kim yedirici"