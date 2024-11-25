Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde mülakat skandalı: Soru bile sormadılar

Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:16

Güncelleme: 25.11.2024 - 10:32

Türkiye’de öğretmenler başta olmak üzere birçok kesimden yurttaş, kamudaki mülakatlarda adaletsizlik yapıldığı gerekçesiyle iktidara tepki gösteriyor.

Mülakat sisteminin kaldırılmasına yönelik istekler sürerken konuyla ilgili tartışmalı bir uygulama da Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yaşandı. Eski AKPmilletvekili Cem Zorlu’nun rektör olduğu üniversitede yapılan “Görevde Yükselme Yazılı Sınavı”ndan en yüksek puanı alan adaylar mülakatta düşük alarak süreçten elendi. Adaylar, “Mülakatta soru bile sorulmadı. Sadece kendimizi tanıtmamız istendi. Neye göre elendiğimizi bilmiyoruz” dedi. Cumhuriyet’in ulaştığı belgede sınavdan 90 alarak birinci olan adayın da mülakattan 65 alarak elendiği görüldü. Ayrıca beş kişilik kontenjana giren adayların sözlü mülakat puanı 92 ile 98 arasında değişirken bu beş kişi dışındaki adaylara verilen en yüksek puanın 75 olması da dikkat çekti.

BU İLK DEĞİL

Üniversitede 2020 yılında yine eski AKP Milletvekili Zorlu’nun rektörlük yaptığı dönemde benzer bir olay yaşandı. Üniversitenin “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” yazılı sınavından yüksek not alan birçok personele mülakattan düşük not verilerek başarısız gösterildi.