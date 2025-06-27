Nefes'in 'İmamoğlu' manşetine gazetenin yazarlarından tepki geldi: 'Bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor'

Nefes Gazetesi'nin bugünkü (27 Haziran) manşetine taşıdığı "Ekrem Başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı" başlıklı haber, gazetenin bazı yazarlarının tepkisini çekti.

Gazetenin haberinde CHP kulislerinin “Partinin başka gündemi yok. Varsa yoksa Ekrem Başkan. Tamam operasyona karşı durmak gerekiyor ama sonuçta iktidara yürüyen bir partinin ‘Türkiye’yi nasıl yöneteceğine’ dair projelerini de öne çıkarması gerekir. İktidar hedeflerimizi konuşalım” eleştirileri yapmaya başladığı belirtildi.

Gazetenin yazarlarından Nevşin Mengü, ilgili manşete "Bunu kim dedi? Bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e iletiyor. Bunu biliyoruz" dedi.

"BUNU KILIÇDAROĞLU SÖYLÜYOR"

Bir diğer Nefes yazarı Deniz Zeyrek'in de o başlığa tepki gösterdiğini ifade eden Mengü şunları söyledi:

"Gazetenin manşetini gördüm. Hem Deniz Zeyrekle oturduk istişare ettik. Deniz de videosuna değinecek bu meseleye hem de gazetenin yönetimine ilettim. Diyor ki Nefes Gazetesi'nin manşeti 'Ekrem Başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı' diye bir manşet.

Hayırdır. Kim söylüyor bunu? Gazete bunu bir CHP seçmeni söylüyor. CHP tabanı söylüyor diyor. Hangi seçmen, hangi taban belli değil. Ben bunu söyleyen bir CHP seçmeni hiç duymadım. Ya bırakalım bu Ekrem İmamoğlu meselesini aman artık falan diyen hiç duymadım. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e iletiyor. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla hiç yakışık almayan bir manşet bana göre. Ve ben kendi görüşlerimi de ilettim. Bence gazete bununla ilgili okuruna ve CHP seçmenine bir açıklama borçludur. Neyin ne olduğu ortadadır zaten.

Arkadaşlar burada kimse Ekrem İmamoğlu'nun kara kaşına kara gözüne Ekrem İmamoğlu aşığı olduğumuz için değil. Bu mesele Ekrem İmamoğlu meselesi değil ki kardeşim. Bırak Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı içeride ya. Yani mesele sanki İmamoğlu meselesiymiş, mesele burada hak hukuk adalet meselesi ya. Adalet ve haysiyet meselesi. Haysiyet haysiyet."



