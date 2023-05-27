Nerede oy kullanacağım? 28 Mayıs 2023 hangi sandıkta oy kullanacağım? Seçmen sandık sorgulama ekranı...

Yayınlanma: 27.05.2023 - 15:27

Güncelleme: 27.05.2023 - 15:32

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçmek için ikinci kez sandık başına gidecek. Seçim gününün yaklaşması ile birlikte, oy kullanacak olan yurttaşlar ''Nerede oy kullanılacak? Oy kullanma yerlerine nasıl bakılır?'' sorularını sormaya başladı. Tarihi seçimde, oyların nerede kullanılacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET'TEN OY KULLANILACAK YERLERE NASIL BAKILIR?

Yurttaşlar, oy kullanacakları yerlere, e-Devlet üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adı altındaki ''Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama'' bölümünden, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor.

SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler

YSK, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvuru üzerine, ikinci tur oylama için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.